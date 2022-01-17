St. Pauli x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund viaja para encarar o St. Pauli nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pela Copa da Alemanha. O clube aurinegro chega embalado no duelo após duas vitórias consecutivas na Bundesliga, mas encara o líder da segunda divisão.ATENÇÃO TOTAL- O St. Pauli lidera a segunda divisão e há pouca coisa que nos impeça de vê-los novamente na Bundesliga na próxima temporada. Precisaremos de uma exibição muito boa e devemos estar alertas e acordados. Eles vão querer ter a bola e teremos futebol para assistir - disse Marco Rose, técnico do Dortmund.
COMO CHEGAM AS EQUIPESNas duas fases anteriores, o Dortmund eliminou o Wehen Wiesbaden por 3 a 0 e o Ingolstadt por 2 a 0. Já o St. Pauli chega às oitavas de final após bater o Magdeburg por 3 a 2 e o Dynamo Dresden pelo mesmo placar.
FICHA TÉCNICA:St. Pauli x Dortmund
Data e horário: 18/1/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ST. PAULI(Técnico: Timo Schultz)Smarsch; Ohlsson, Ziereis, Medic e Paqarada; Becker, Smith e Hartel; Buchtmann; Matanovic e Burgstaller
Desfalques: Jannes Wieckhoff e Afeez Aremu (machucados). Daniel-Kofi Kyereh (Copa Africana de Nações)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Wolf, Akanji, Pongracic e Schulz; Brandt, Dahoud e Bellingham; Hazard, Haaland e Malen
Desfalques: Thomas Meunier, Emre Can Roman Burki, Luca Unbehaun, Marcel Schmelzer e Mateu Morey (machucados)