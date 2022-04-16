Sporting x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

A bola vai rolar para mais uma partida da 30ª rodada do Campeonato Português. Neste domingo, na capital Lisboa, Sporting e Benfica fazem um clássico entre segundo e terceiro colocado. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, às 16h30 (de Brasília).SPORTINGVice-líder do torneio nacional, o Sporting tenta tirar uma grande vantagem do Porto, que é o primeiro colocado da competição. Com 73 pontos, a equipe de Rúben Amorim, que é a atual campeã, vem de boa vitória sobre o Tondela por 3 a 1 na última rodada.
BENFICASem chances de conquistar o título, o Benfica tenta ao menos conquistar a vaga direta na Champions League, o que já é uma missão complicada. Eliminados no torneio continental durante a semana, os Encarnados venceram o Belenenses por 3 a 1 na última rodada.
Sporting x BenficaPrimeira Liga - Campeonato Português30ª RodadaData e horário: 17/04/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (FRA)Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Mota e Pedro MartinsTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
SPORTING (Técnico: Rúben Amorim)Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Luís Neto; Matheus Reis, Matheus Nunes, Ugarte e Pedro Porro; Pedro Gonçalves, Paulinho e Pablo Sarabia.
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Paulo Bernardo, Diogo Goncalves, Gonçalo Ramos e Everton Cebolinha; Darwin Núnez.