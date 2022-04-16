Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sporting x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português
futebol

Sporting x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste domingo, em clássico da cidade de Lisboa, pela 30ª rodada do Campeonato Português. Jogo acontece no Estádio José Alvalade, casa dos Leões...
LanceNet

16 abr 2022 às 17:32

A bola vai rolar para mais uma partida da 30ª rodada do Campeonato Português. Neste domingo, na capital Lisboa, Sporting e Benfica fazem um clássico entre segundo e terceiro colocado. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, às 16h30 (de Brasília).SPORTINGVice-líder do torneio nacional, o Sporting tenta tirar uma grande vantagem do Porto, que é o primeiro colocado da competição. Com 73 pontos, a equipe de Rúben Amorim, que é a atual campeã, vem de boa vitória sobre o Tondela por 3 a 1 na última rodada.
BENFICASem chances de conquistar o título, o Benfica tenta ao menos conquistar a vaga direta na Champions League, o que já é uma missão complicada. Eliminados no torneio continental durante a semana, os Encarnados venceram o Belenenses por 3 a 1 na última rodada.
Sporting x BenficaPrimeira Liga - Campeonato Português30ª Rodada​Data e horário: 17/04/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (FRA)Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Mota e Pedro MartinsTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
SPORTING (Técnico: Rúben Amorim)Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Luís Neto; Matheus Reis, Matheus Nunes, Ugarte e Pedro Porro; Pedro Gonçalves, Paulinho e Pablo Sarabia.
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Paulo Bernardo, Diogo Goncalves, Gonçalo Ramos e Everton Cebolinha; Darwin Núnez.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados