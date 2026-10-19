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Eleições 2026

TV Gazeta apresenta regras de debate a candidatos ao governo do ES; Pazolini não comparece

Representante de Ricardo Ferraço (MDB) participou de reunião com a direção da emissora

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 20:26

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 out 2026 às 20:26

A direção de jornalismo da TV Gazeta apresentou, nesta segunda-feira (19), as regras do debate de segundo turno para os candidatos ao governo do Espírito Santo. A campanha do governador Ricardo Ferraço (MDB) mandou representante, mas o ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) não compareceu nem enviou membro da equipe. O debate está previsto para acontecer na quinta-feira (22), às 22h30.

Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini em debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória
Ricardo Ferraço (MDB) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) participaram de debates no primeiro turno Fernando Madeira

Os candidatos foram formalmente convidados a participar do debate, por ofício assinado pelas duas campanhas, no dia 5 de outubro. Apesar do não comparecimento de Pazolini, a reunião foi mantida e realizada pelo editor-chefe da TV Gazeta e do g1ES, Bruno Dalvi, com a representante de Ricardo para apresentação das regras. 


Na presença de testemunhas, foi realizado o sorteio da ordem das perguntas, do púlpito, das considerações finais e dos camarins. As regras também foram encaminhadas à equipe de Pazolini, que, embora não tenha participado da reunião, não disse que não vai estar presente ao debate. A ata da reunião foi registrada na Justiça Eleitoral. 


No primeiro turno, Ricardo e Pazolini participaram de todos os debates promovidos pela Rede Gazeta.

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