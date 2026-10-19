TV Gazeta apresenta regras de debate a candidatos ao governo do ES; Pazolini não comparece

Os candidatos foram formalmente convidados a participar do debate, por ofício assinado pelas duas campanhas, no dia 5 de outubro. Apesar do não comparecimento de Pazolini, a reunião foi mantida e realizada pelo editor-chefe da TV Gazeta e do g1ES, Bruno Dalvi, com a representante de Ricardo para apresentação das regras.





Na presença de testemunhas, foi realizado o sorteio da ordem das perguntas, do púlpito, das considerações finais e dos camarins. As regras também foram encaminhadas à equipe de Pazolini, que, embora não tenha participado da reunião, não disse que não vai estar presente ao debate. A ata da reunião foi registrada na Justiça Eleitoral.





No primeiro turno, Ricardo e Pazolini participaram de todos os debates promovidos pela Rede Gazeta.