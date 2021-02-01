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futebol

Sporting vence o Benfica pelo Português com gol heroico de brasileiro

Derby de Lisboa viu um jogo com poucas grandes chances para as duas equipes, mas com destaque para o gol de Matheus Nunes nos acréscimos...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 20:31

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:31

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta segunda-feira, Sporting e Benfica protagonizaram o derby de Lisboa em uma partida gol um gol heroico de Matheus Nunes no Estádio José Alvalade. O resultado de 1 a 0 manteve o Sporting na liderança do Campeonato Português, enquanto o Benfica seguiu na quarta colocação.
Veja a tabela do PortuguêsPOUCA DISPUTA​Em um derby importante para o fechamento do turno, a primeira etapa da partida mostrou pouca disputa entre as equipes. O Sporting chegou mais vezes ao ataque, mas falhou em criar perigo, com as suas finalizações indo para longe do gol.
BENFICA DE FORASe o Sporting buscou o ataque, faltou muito ao Benfica. Apenas uma finalização foi realizada pela equipe visitante, que teve quatro impedimentos marcados. O seu setor defensivo também gerou muito espaço ao ataque do Sporting, falhando desta forma.
MAIS DO MESMOO segundo tempo da partida continuou com o mesmo formato do primeiro, ou seja, sem grandes chances de perigo. O Sporting seguiu no ataque e, mesmo que o Benfica tenha apresentado uma forma ofensiva, a situação parecia não mudar.
GOL SALVADORAos 46 minutos do segundo tempo, o Sporting conseguiu abrir o placar. Em jogada embaralhada, a bola chegou no lado direito do ataque da equipe da casa. Em cruzamento, o goleiro Odysseas Vlachodimos espalmou para a cabeça do brasileiro Matheus Nunes, que marcou o gol da vitória.
SEQUÊNCIAO Sporting enfrenta o Marítimo nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília). O Benfica, por sua vez, atua também às 16h (de Brasília) desta sexta-feira, mas para enfrentar o Vitória de Guimarães. As duas partidas são válidas pela 17ª rodada do Português.

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