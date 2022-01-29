Sporting vence Benfica de virada e é campeão da Taça da Liga de Portugal

O Sporting é bicampeão da Taça da Liga. Após conquistar o título na última temporada sobre o Braga, os Leões venceram o Benfica neste sábado por 2 a 1, e ergueram o troféu da competição pela quarta vez na história. Everton Cebolinha abriu o placar para os Encarnados, mas Inácio e Sarabia viraram a partida para o time de Ruben Amorim, em Leiria.
O início de jogo foi morno entre as duas equipes e a primeira chance de perigo foi do Sporting, em uma tentativa de cruzamento de Mateus Reis, que passou rente à trave. Aos 22', o placar foi inaugurado pelo Benfica. Everton Cebolinha recebeu na área, cortou a marcação, e chutou forte para deixar os Águias na frente.
Após o gol, o Sporting iniciou uma pressão pelo empate e passou a dominar as ações em campo. Contudo, apesar da maior posse de bola e das sete finalizações tentadas, os Leões não conseguiram marcar na etapa inicial. As chances mais perigosas foram em um cabeceio de Gonçalo Inácio e uma bola na trave de Sarabia.
No entanto, os Leões conseguiram chegar ao gol de empate logo com quatro minutos do segundo tempo. Sarabia cobrou escanteio pela esquerda e Inácio testou para o fundo do gol. Melhor em campo, o Sporting conseguiu a virada aos 33 minutos. Pedro Porro lançou Sarabia na frente, o atacante dominou com classe e tocou no canto para marcar, e dar números finais à partida.