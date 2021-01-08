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Sport x Palmeiras: saiba como assistir

Sem TV aberta e canais por assinatura, a partida poderá ser assistida apenas no pay-per-view...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: (Arte: Matheus Bottura
Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Palmeiras se enfrentam neste sábado (09), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife - PE.
O Verdão entra na rodada na sexta colocação da competição nacional com 44 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Já o Leão da Ilha está em 14º lugar do torneio com 32 pontos. Na última rodada, o Sport venceu o Fortaleza, no Recife.
Confira a tabela do Brasileirão 2020Veja e simule os jogos de volta nas semis da Libertadores
Sport x Palmeiras será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play. Você também poderá acompanhar a partida pelo tempo real do LANCE!/NOSSO PALESTRA e também em nossas redes sociais.

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