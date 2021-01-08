Sport x Palmeiras: saiba como assistir

Crédito: (Arte: Matheus Bottura

Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Palmeiras se enfrentam neste sábado (09), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife - PE.

O Verdão entra na rodada na sexta colocação da competição nacional com 44 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Já o Leão da Ilha está em 14º lugar do torneio com 32 pontos. Na última rodada, o Sport venceu o Fortaleza, no Recife.

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