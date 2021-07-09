Sport x Fluminense: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Um atravessando uma crise, outro com foco na Libertadores. Este é o cenário para o confronto entre Sport e Fluminense neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Ilha do Retiro, em Recife. Os mandantes estão em 17º lugar na tabela, enquanto os visitantes ocupam a 11ª posição.

+ Fred entra na lista dos 20 jogadores com mais partidas pelo Fluminense. Confira quem mais vestiu o uniforme tricolor

O Sport vive momento de crise fora dos gramados. Na última semana, atletas usaram as redes sociais para desmentir o presidente provisório do clube, Pedro Leonardo Lacerda, que havia divulgado o pagamento dos salários, além de processos do lateral-direito Patric e do volante Carlos Rentería. Em campo, o time não vence há seis jogos e tem sete pontos em 10 partidas na competição.

Pelo lado do Tricolor, a equipe vem de uma vitória no Fla-Flu e um empate com o Ceará em casa, chegando aos 14 pontos no Brasileirão. Com o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores já na terça-feira, o técnico Roger Machado irá poupar seus atletas para evitar mais problemas físicos. Nino está com a Seleção Brasileira para a Olimpíada, enquanto os atacantes Fred, John Kennedy, Abel e Bobadilla seguem fora.

Veja a tabela do Brasileirão

FICHA TÉCNICA:SPORT X FLUMINENSE

Data/Hora: 10/07/2021, às 19h (de Brasília)Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE! SPORT (Técnico: Umberto Louzer)Mailson; Hayner, Thyere, Sabino, Júnior Tavares; Marcão, Zé Welison e Thiago Neves; Neilton, Everaldo e André.

Desfalques: Patric (Covid-19 e processo na Justiça), Iago Maidana e Sander (lesionados)Pendurados: Zé Welison, Umberto Louzer (técnico), André, Trellez, Gustavo, Iago Maidana e Rafael ThyereSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Muriel; Calegari, Manoel, David Braz, Danilo Barcelos; Martinelli, Wellington, Nene; Kayky, Cazares e Lucca.

Desfalques: Nino (Seleção), Hudson (lesão ligamentar), John Kennedy (fim do recondicionamento), Fred (edema na coxa), Abel Hernández (dores no calcanhar) e Raúl Bobadilla (dores na panturrilha).Pendurados: Luiz Henrique, Roger Machado (técnico) e Abel HernándezSuspensos: Nino (já estaria fora pois está com a Seleção Brasileira olímpica)