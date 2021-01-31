Sport x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Pretensões opostas na tabela e rivalidade histórica (o título nacional de 1987 que o diga) são dois dos temperos significativos para o jogo entre Sport e Flamengo, a ser realizado às 20h desta segunda-feira, na Ilha do Retiro e pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto Sport quanto Flamengo vêm de vitória, que serviram para sair da zona do rebaixamento (na ocasião) e ocupação da vice-liderança do Brasileirão, respectivamente. Esta reta final da competição será essencial para os clubes selarem um destino melancólico ou de satisfação ao fim do mês, de acordo com as suas aspirações. Pelo aspecto anímico, portanto, o duelo de amanhã pode representar além dos três pontos.