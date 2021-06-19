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futebol

Sport volta a alcançar feito importante com Umberto Louzer; confira

Após sofrer gols nos últimos cinco jogos, o Leão voltou a ter uma defesa sólida diante do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 11:50

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 11:50

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Um dos fatores que levaram o técnico Umberto Louzer ao Sport foi o grande poder de armar defesas. Na Chapecoense, seu ex-time, o comandante montou uma equipe praticamente intransponível e que faturou o título da Série B.
Em sua chegada a Ilha do Retiro, o início até foi positivo e o comandante engatou algumas partidas sem sofrer gols, porém, da reta final do Pernambucano e começo de Brasileirão, buscar a bola dentro da rede havia se tornado uma rotina.
Antes do jogo contra o Grêmio, onde o Sport venceu por 1 a 0, o Leão tinha sofrido gols nos últimos cinco confrontos.
Na coletiva de imprensa, o próprio Umberto Louzer comentou que a marca o incomodava muito e vibrou com o triunfo sem ser vazado.
Agora, a missão de não sofrer gols é contra o Juventude neste domingo, no Alfredo Jaconi.

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