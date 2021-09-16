Sport vive marca negativa na Ilha do Retiro

No dia 17 de junho, o Sport recebeu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e com direito a gol de Sander bateu o Tricolor pela vantagem mínima.
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O resultado deu esperança ao torcedor de dias mais tranquilos no torneio nacional, mas não foi isso que aconteceu.
Desde então, nos oito jogos que o Leão mandou em seu estádio, a equipe não conseguiu mais vencer. A última decepção foi na segunda-feira, quando acabou superado pelo Internacional por 1 a 0.
Para deixar a situação na Ilha do Retiro mais dramática, o time pernambucano só marcou um gol dentro de casa e passou em branco em sete oportunidades.
Confira abaixo os resultados:
Sport 1 x 0 Grêmio - Última vitória
Sport 0 x 0 Cuiabá
Sport 0 x 1 Palmeiras
Sport 1 x 2 Fluminense
Sport 0 x 0 Ceará
Sport 0 x 0 Red Bull Bragantino
Sport 0 x 1 São Paulo
Sport 0 x 0 Chapecoense
Sport 0 x 1 Internacional