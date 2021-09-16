Sport vive marca negativa na Ilha do Retiro

Crédito: Reprodução/Twitter

No dia 17 de junho, o Sport recebeu o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e com direito a gol de Sander bateu o Tricolor pela vantagem mínima.

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O resultado deu esperança ao torcedor de dias mais tranquilos no torneio nacional, mas não foi isso que aconteceu.

Desde então, nos oito jogos que o Leão mandou em seu estádio, a equipe não conseguiu mais vencer. A última decepção foi na segunda-feira, quando acabou superado pelo Internacional por 1 a 0.

Para deixar a situação na Ilha do Retiro mais dramática, o time pernambucano só marcou um gol dentro de casa e passou em branco em sete oportunidades.

Confira abaixo os resultados:

Sport 1 x 0 Grêmio - Última vitória

Sport 0 x 0 Cuiabá

Sport 0 x 1 Palmeiras

Sport 1 x 2 Fluminense

Sport 0 x 0 Ceará

Sport 0 x 0 Red Bull Bragantino

Sport 0 x 1 São Paulo

Sport 0 x 0 Chapecoense