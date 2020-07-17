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Sport vende mais de 3,3 mil ingressos virtuais para clássico contra o Santa Cruz

Meta do clube da Praça da Bandeira é de chegar até o final dessa sexta-feira (17) tendo conseguido bater a marca de 4 mil entradas...

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 18:12
Crédito: Arquivo Lance
Aderindo novamente a uma medida que foi praticada pelo clube na exibição do jogo virtual entre o time de 1987 do Sport contra o de 2008, o clube pernambucano vem fazendo a venda de ingressos simbólicos pensando no clássico diante do Santa Cruz no próximo domingo (19) pelo Campeonato Pernambucano.
Até o momento, segundo informação do portal oficial de venda dos ingressos virtuais, o clube conseguiu comercializar 3.411 entradas em uma tabela de preços que varia de R$ 10 (Arquibancada Sede) até R$ 150 equivalente aos Camarotes. Dentro desse universo, o clube aponta já ter conseguido a arrecadação de R$ 48.594,70 e tem instigado os seus torcedores nas redes sociais para bater a meta de 4 mil ingressos vendidos até o fim dessa sexta-feira (17).
Essa fonte de recursos mediante a retomada sem público do futebol se torna importante para o clube que vive em meio a sérios problemas financeiros mesmo tendo conseguido quitar a dívida com o chileno Mark González que passava da casa dos R$ 700 mil.
A preocupação mais intensa da diretoria do Leão da Ilha nesse momento pensando nos débitos de curto prazo é a situação envolvendo o centroavante André e a dívida junto ao Sporting-POR que ultrapassa os R$ 5 milhões pela aquisição do avante ainda em 2017.
Preocupação essa, inclusive, expressa com bastante franqueza pelo presidente Milton Bivar em entrevista a 'Rádio Jornal'.
- Essa (dívida) anda tirando o sono. Não está andando. Ela andou bastante no início, nos acertos e tudo mais. Eu estava bastante confiante. Porém, com a pandemia, a coisa esmoreceu, os contatos com portugal foram diminuindo e a coisa está feia. A coisa não evoluiu. Não por culpa nossa, nem do deputado Luciano Bivar. Mas é porque faltou alguns detalhes.

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