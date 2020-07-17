Sport vende mais de 3,3 mil ingressos virtuais para clássico contra o Santa Cruz

Crédito: Arquivo Lance

Aderindo novamente a uma medida que foi praticada pelo clube na exibição do jogo virtual entre o time de 1987 do Sport contra o de 2008, o clube pernambucano vem fazendo a venda de ingressos simbólicos pensando no clássico diante do Santa Cruz no próximo domingo (19) pelo Campeonato Pernambucano.

Até o momento, segundo informação do portal oficial de venda dos ingressos virtuais, o clube conseguiu comercializar 3.411 entradas em uma tabela de preços que varia de R$ 10 (Arquibancada Sede) até R$ 150 equivalente aos Camarotes. Dentro desse universo, o clube aponta já ter conseguido a arrecadação de R$ 48.594,70 e tem instigado os seus torcedores nas redes sociais para bater a meta de 4 mil ingressos vendidos até o fim dessa sexta-feira (17).

Essa fonte de recursos mediante a retomada sem público do futebol se torna importante para o clube que vive em meio a sérios problemas financeiros mesmo tendo conseguido quitar a dívida com o chileno Mark González que passava da casa dos R$ 700 mil.

A preocupação mais intensa da diretoria do Leão da Ilha nesse momento pensando nos débitos de curto prazo é a situação envolvendo o centroavante André e a dívida junto ao Sporting-POR que ultrapassa os R$ 5 milhões pela aquisição do avante ainda em 2017.

Preocupação essa, inclusive, expressa com bastante franqueza pelo presidente Milton Bivar em entrevista a 'Rádio Jornal'.