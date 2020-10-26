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futebol

Sport vai tentar quebrar o jejum no BR-20 diante do Athletico

Em baixa nas últimas rodadas, Leão acumula cinco jogos sem vencer no torneio nacional...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 16:14
Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife
Após embalar uma boa sequência de resultados e chegar a sonhar com a zona da Libertadores, o Sport acumula um jejum de vitórias, que fizeram o time despencar na classificação.Mesmo com o empate fora de casa diante do Atlético-MG, que foi considerado positivo, o Leão aparece na modesta 12ª posição e precisa reagir se quiser evitar maiores preocupações no turno final do Brasileirão.
No fim de semana, o rival será o Athletico, time que está afundado na zona de rebaixamento e não demonstra reação. No último fim de semana, diante do Grêmio, que jogou com um time misto, o Furacão não foi capaz de somar pontos e acabou derrotado.
Seca de gols
Nos cinco jogos sem vencer no Brasileiro, o Sport marcou quatro gols, sendo que três aconteceram diante do Inter. O outro tento saiu contra o Botafogo. Nos últimos dois jogos o time de Jair Ventura não balançou a rede.
Zaga
Conhecido por colocar um time mais ‘precavido’ dentro de campo, Jair Ventura tem encontrado problemas para evitar as investidas dos rivais. No período de seca de bons resultados, a sua defesa levou 12 gols.

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