Sport vai tentar quebrar o jejum no BR-20 diante do Athletico

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Após embalar uma boa sequência de resultados e chegar a sonhar com a zona da Libertadores, o Sport acumula um jejum de vitórias, que fizeram o time despencar na classificação.Mesmo com o empate fora de casa diante do Atlético-MG, que foi considerado positivo, o Leão aparece na modesta 12ª posição e precisa reagir se quiser evitar maiores preocupações no turno final do Brasileirão.

No fim de semana, o rival será o Athletico, time que está afundado na zona de rebaixamento e não demonstra reação. No último fim de semana, diante do Grêmio, que jogou com um time misto, o Furacão não foi capaz de somar pontos e acabou derrotado.

Seca de gols

Nos cinco jogos sem vencer no Brasileiro, o Sport marcou quatro gols, sendo que três aconteceram diante do Inter. O outro tento saiu contra o Botafogo. Nos últimos dois jogos o time de Jair Ventura não balançou a rede.

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