Sport vai atrás de feito inédito nesta temporada contra Ceará ou CRB

Após segurar a pressão do CSA, o Sport garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste, algo que não ocorria desde a temporada 2017.

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Agora, o time de Gilmar Dal Pozzo mede forças com o vencedor do jogo entre Ceará e CRB, que acontece nesta quinta-feira.

Tabu

Independente de quem avance, o Sport vai precisar quebrar uma marca negativa desta temporada, já que o Leão não venceu os rivais na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Quando encarou o CRB, o Leão foi superado no Rei Pelé por 1 a 0. Diante do Ceará, o jogo terminou empatado sem gols, na Arena Castelão.