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futebol

Sport vai atrás de feito inédito nesta temporada contra Ceará ou CRB

Leão não conseguiu vencer seus prováveis rivais na semifinal da Copa do Nordeste...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 10:09

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:09

Após segurar a pressão do CSA, o Sport garantiu uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste, algo que não ocorria desde a temporada 2017.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Agora, o time de Gilmar Dal Pozzo mede forças com o vencedor do jogo entre Ceará e CRB, que acontece nesta quinta-feira.
Tabu
Independente de quem avance, o Sport vai precisar quebrar uma marca negativa desta temporada, já que o Leão não venceu os rivais na fase de grupos da Copa do Nordeste.
Quando encarou o CRB, o Leão foi superado no Rei Pelé por 1 a 0. Diante do Ceará, o jogo terminou empatado sem gols, na Arena Castelão.
Crédito: AndersonStevens/Sport

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