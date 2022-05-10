Sport terá sequência na Série B para findar jejum como visitante

Se atuando em seus domínios os resultados neste início de Série B tem aparecido, ganhando as três partidas disputas e não levando um gol sequer, o Sport terá um considerável desafio nas próximas duas rodadas. Isso porque o time da Praça da Bandeira colocará à prova o seu desempenho como visitante, algo que não alimenta números recentes animadores.>Jorge Jesus diz que aceitaria convite para treinar a Seleção BrasileiraPara se ter uma ideia, a última vez que a equipe rubro-negra conseguiu ganhar uma partida longe de seus domínios no tempo normal foi em 19 de março, ainda pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, goleando por 4 a 0 o Íbis.

De lá pra cá, a equipe teve como melhor marcador ter eliminado o CSA nas quartas de final da Copa do Nordeste. Porém, empatando sem gols no tempo normal e avançando nas penalidades máximas.

Nos outros quatro compromissos, o Sport conseguiu dois empates (Criciúma e Guarani, ambos já na segunda divisão) bem como as derrotas para Fortaleza (final do Nordestão) e, mais recentemente, no reencontro com o CSA pela Série B.

Enquanto na próxima sexta-feira (13) a equipe viaja até Santa Catarina em visita a Chapecoense, no dia 17 deste mês o compromisso será no interior do estado de São Paulo, jogando contra o Novorizontino.