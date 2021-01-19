Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sport tenta repetir resultado do 1º turno diante do Corinthians para respirar na luta contra a queda
futebol

Sport tenta repetir resultado do 1º turno diante do Corinthians para respirar na luta contra a queda

Timão foi o único adversário entre os grandes de São Paulo que acabou superado pelo Leão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 19:06

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 19:06

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife
Após duas derrotas consecutivas, o Sport mira o jogo contra o Corinthians para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro e respirar na luta contra o rebaixamento.
+ VEJA A SITUAÇÃO DO LEÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO
Um dos motivos que deixam o torcedor do Leão repleto de esperança é que o Timão, adversário da quinta-feira, foi o único paulista que o Sport conseguiu vencer nesta edição do Brasileiro. No turno, o Rubro-Negro venceu o Alvinegro por 1 a 0.
Palmeiras, Santos e São Paulo
Em relação aos outros três gigantes do estado, o Sport colecionou insucessos. Foram cinco derrotas e apenas um empate, que ocorreu diante do Palmeiras, no Allianz Parque.
+ Claudinho, Marinho… Veja cinco opções por posição para montar seu time na 31ª rodada no Cartola
Veja o retrospecto:
Sport 0 x 1 Santos Santos 4 x 2 SportPalmeiras 2 x 2 SportSport 0 x 1 PalmeirasSport 0 x 1 São PauloSão Paulo 1 x 0 SportSport 1 x 0 CorinthiansCorinthians x Sport

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados