Sport tenta repetir resultado do 1º turno diante do Corinthians para respirar na luta contra a queda

Após duas derrotas consecutivas, o Sport mira o jogo contra o Corinthians para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro e respirar na luta contra o rebaixamento.
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Um dos motivos que deixam o torcedor do Leão repleto de esperança é que o Timão, adversário da quinta-feira, foi o único paulista que o Sport conseguiu vencer nesta edição do Brasileiro. No turno, o Rubro-Negro venceu o Alvinegro por 1 a 0.
Palmeiras, Santos e São Paulo
Em relação aos outros três gigantes do estado, o Sport colecionou insucessos. Foram cinco derrotas e apenas um empate, que ocorreu diante do Palmeiras, no Allianz Parque.
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Veja o retrospecto:
Sport 0 x 1 Santos Santos 4 x 2 SportPalmeiras 2 x 2 SportSport 0 x 1 PalmeirasSport 0 x 1 São PauloSão Paulo 1 x 0 SportSport 1 x 0 CorinthiansCorinthians x Sport