Sport tenta quebrar série negativa como visitante no BR-20

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No próximo fim de semana, o Sport, que luta para continuar na elite nacional, visita o Goiás, concorrente direto na parte baixa da classificação do Campeonato Brasileiro.Com 29 pontos na tabela, o Leão sabe da importância do resultado positivo e promete atacar o Verdão para sair de campo com três pontos fundamentais.

Além de tentar se afastar da zona de rebaixamento, os comandados de Jair Ventura trabalham para quebrar um pequeno tabu neste Brasileirão, que é de seis jogos sem vencer como visitante.

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