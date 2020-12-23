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futebol

Sport tenta quebrar série negativa como visitante no BR-20

Nos últimos seis jogos fora de casa, o Leão foi derrotado em quatro oportunidades e empatou duas vezes...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 19:41
Crédito: Divulgação Twitter
No próximo fim de semana, o Sport, que luta para continuar na elite nacional, visita o Goiás, concorrente direto na parte baixa da classificação do Campeonato Brasileiro.Com 29 pontos na tabela, o Leão sabe da importância do resultado positivo e promete atacar o Verdão para sair de campo com três pontos fundamentais.
Além de tentar se afastar da zona de rebaixamento, os comandados de Jair Ventura trabalham para quebrar um pequeno tabu neste Brasileirão, que é de seis jogos sem vencer como visitante.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
A última vez que o Sport somou os três pontos aconteceu no dia 4 de outubro. Na ocasião, o Leão derrotou o Bahia por 2 a 1. Desde então, o time da Ilha do Retiro somou dois empates e quatro derrotas.

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