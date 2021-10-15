Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sport tem pedido negado para alterar dia do jogo contra o Santos

Clube solicitou a mudança da data do jogo pela dificuldade de logística após a partida contra o Cuiabá, mas CBF vetou. Jogo apenas foi transferido para a Arena Pernambuco...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 09:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 09:11
Crédito: AFP /Yasuyoshi Chiba
O Sport solicitou junto à CBF a alteração do dia da partida contra o Santos, que será realizada no próximo domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pedido, porém, foi negado pela entidade máxima de futebol, e segue para o próximo dia 17 às 20h30.A logística é o principal problema para o clube de Recife. A equipe jogou nesta quinta (14) contra o Cuiabá, fora de casa, e o planejamento para voltar seria no início da madrugada do sábado para o domingo, quando acontece a partida contra o Santos.
Em rápido contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o presidente leonino, Yuri Romão, confirmou que o pedido foi recusado pela Confederação Brasileira de Futebol e segue com a data agendada.- Sim (foi recusado pela CBF). Mantido no domingo (17), às 20:30 - relatou Romão.
Por outro lado, o Leão conseguiu a mudança do local da partida. Antes marcada para Ilha do Retiro, o jogo será realizado na Arena Pernambuco. O governo do estado liberou mais 15% da capacidade nos estádios, ou seja, contra o Peixe, a equipe vai poder receber 6.900 pessoas na Arena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados