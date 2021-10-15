Sport tem pedido negado para alterar dia do jogo contra o Santos

O Sport solicitou junto à CBF a alteração do dia da partida contra o Santos, que será realizada no próximo domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pedido, porém, foi negado pela entidade máxima de futebol, e segue para o próximo dia 17 às 20h30.A logística é o principal problema para o clube de Recife. A equipe jogou nesta quinta (14) contra o Cuiabá, fora de casa, e o planejamento para voltar seria no início da madrugada do sábado para o domingo, quando acontece a partida contra o Santos.
Em rápido contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o presidente leonino, Yuri Romão, confirmou que o pedido foi recusado pela Confederação Brasileira de Futebol e segue com a data agendada.- Sim (foi recusado pela CBF). Mantido no domingo (17), às 20:30 - relatou Romão.
Por outro lado, o Leão conseguiu a mudança do local da partida. Antes marcada para Ilha do Retiro, o jogo será realizado na Arena Pernambuco. O governo do estado liberou mais 15% da capacidade nos estádios, ou seja, contra o Peixe, a equipe vai poder receber 6.900 pessoas na Arena.