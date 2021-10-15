Sport tem pedido negado para alterar dia do jogo contra o Santos

O Sport solicitou junto à CBF a alteração do dia da partida contra o Santos, que será realizada no próximo domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pedido, porém, foi negado pela entidade máxima de futebol, e segue para o próximo dia 17 às 20h30.A logística é o principal problema para o clube de Recife. A equipe jogou nesta quinta (14) contra o Cuiabá, fora de casa, e o planejamento para voltar seria no início da madrugada do sábado para o domingo, quando acontece a partida contra o Santos.