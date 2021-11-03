Sport tem chances de sair da zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenário

Crédito: Atacante marcou, de voleio, um dos gols na vitória rubro-negra (Anderson Stevens/Sport

A reta final do Brasileirão se aproxima e o torcedor do Sport começa a acreditar que o time pode escapar do Z-4, principalmente após a vitória do último domingo, diante do Atlético-GO.

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Na Arena Pernambuco, o Leão bateu o rival por 2 a 0 e chegou aos 30 pontos, três a menos que o Bahia, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Dá para escapar?