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futebol

Sport se aproxima da chegada de dois reforços para a temporada

Enquanto o lateral-direito Hayner está apenas pela assinatura de pré-contrato, situação do atacante Paulinho Moccelin exige maior atenção...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 14:52
O lateral-direito Hayner e o atacante Paulinho Moccelin são os nomes mais próximos de serem anunciados, em um período próximo, como reforços da equipe do Sport para o restante da temporada.>É mata-mata! Como estão os confrontos no PernambucanoNo caso do jogador de 25 anos de idade que joga pela linha defensiva, as conversas estão em caráter bastante avançado. Ao ponto do diretor de futebol do Leão, Augusto Caldas, dizer que se tratam apenas de trâmites burocráticos para o atleta que estava no Cuiabá emprestado pelo Azuriz-PR chegar também por empréstimo ao time pernambucano:
- A situação de Hayner avançou. Estamos aguardando que ele assine o pré-contrato para tirar a passagem. Só podemos confirmar quando estiver assinado. É mais burocracia.
Já pensando em Moccelin, existe um problema relacionado a questão financeira envolvendo o Londrina, time que cedeu o atleta por empréstimo para a Chapecoense. Por isso, Caldas também comentou que não perde as esperanças apesar de, no último contato, os valores citados não estarem dentro do orçamento do Sport.
- O caso de Paulinho está ainda parado. Ele tem vínculo com a Chapecoense até o fim de maio e o Londrina está pedindo valores que fogem da nossa realidade. Mas futebol sempre muda. Como no caso do Everaldo, que parou por dois meses e voltou. Agora, o Sport foi até onde pode e retomar depende deles - agregou Augusto em palavras ditas ao portal 'ge'.
Classificado diretamente para a semifinal do estadual, o Leão da Ilha espera seu adversário que virá do embate nas quartas de final entre Salgueiro e Vera Cruz.

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