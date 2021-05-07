Sport recusa proposta de clube sul-coreano por Mikael

Crédito: Avante despertou o interesse de equipe da Coreia do Sul (Anderson Stevens

O atacante Mikael, do Sport, recebeu uma proposta milionária do futebol coreano, mas que foi recusada pelo Leão da Ilha segundo informação apurada pelo Futebol Latino.>Situação do Leão no Campeonato PernambucanoO clube asiático, que teve seu nome mantido em absoluto sigilo, apresentou um contrato por empréstimo nos valores que giram em torno de R$ 2,5 milhões. Ao fim do período do empréstimo, havia uma opção de compra por 50% dos direitos econômicos do jogador de apenas 21 anos de idade. O valor pelo passe do atleta não foi revelado.

Mikael tem chamado a atenção devido a excelente fase que vive no clube em que foi formado nas categorias de base. Na atual temporada, ele é o artilheiro do Sport com seis gols em 13 jogos disputados, sendo 3[três deles em três jogos consecutivos.