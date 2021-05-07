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Sport recusa proposta de clube sul-coreano por Mikael

Atacante pretendido pela equipe do futebol asiático vive bom momento no Leão da Ilha com média de quase um gol por jogo na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 12:02

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:02

Crédito: Avante despertou o interesse de equipe da Coreia do Sul (Anderson Stevens
O atacante Mikael, do Sport, recebeu uma proposta milionária do futebol coreano, mas que foi recusada pelo Leão da Ilha segundo informação apurada pelo Futebol Latino.>Situação do Leão no Campeonato PernambucanoO clube asiático, que teve seu nome mantido em absoluto sigilo, apresentou um contrato por empréstimo nos valores que giram em torno de R$ 2,5 milhões. Ao fim do período do empréstimo, havia uma opção de compra por 50% dos direitos econômicos do jogador de apenas 21 anos de idade. O valor pelo passe do atleta não foi revelado.
Mikael tem chamado a atenção devido a excelente fase que vive no clube em que foi formado nas categorias de base. Na atual temporada, ele é o artilheiro do Sport com seis gols em 13 jogos disputados, sendo 3[três deles em três jogos consecutivos.
Com esses números, Mikael vem se colocando como uma peça fundamental para o Sport durante o Brasileiro que se inicia no final deste mês. Vale destacar que, em março deste ano, o contrato entre Mikael e Sport foi renovado até 2023.

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