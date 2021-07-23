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futebol

Sport recebe Ceará na Ilha com sabor de vingança; entenda

No último encontro dos clubes, o Vozão bateu o Leão por 4 a 0 dentro do Recife...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:14

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:14
Crédito: Fausto Filho / Ceará SC
O próximo domingo será decisivo para o Sport. Após vencer o América-MG fora de casa, o Leão tenta emplacar uma sequência de bons resultados e o adversário é o Ceará, na Ilha do Retiro.
O clássico nordestino promete um grande sabor de vingança ao Sport, já que nesta temporada, quando os times se enfrentaram, o Vozão levou a melhor por 4 a 0 em plena Ilha do Retiro.
Na ocasião, o jogo que era válido pela Copa do Nordeste, decretou a saída do técnico Jair Ventura, que sofria grande pressão no cargo.
Agora, a ordem de Umberto Louzer e cia é devolver o placar com juros e correção e, quem sabe consolidar o início de uma reação no Campeonato Brasileiro.
Classificação
Após 12 partidas disputadas, o Sport aparece na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos.

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