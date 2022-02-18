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futebol

Sport quer diminuir vantagem para o líder Santa Cruz

Leão está quatro pontos atrás do maior rival e líder do Campeonato Pernambucano...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 17:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 17:04
O sábado do Sport está mais do que especial, já que o time da Ilha do Retiro encara o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Após cinco rodadas disputadas, o Leão aparece na 5ª colocação, com 8 pontos e precisa da vitória para continuar com sonho de avançar direto a semifinal.
Apesar de estar ‘longe’ da liderança, um triunfo em cima do maior rival, que é o melhor time na classificação, deixa a distância mais curta.
Se atualmente o Santa Cruz está com 12 pontos, o fim de semana pode acabar com o Leão um ponto atrás na tabela.
Para isso, o time de Gustavo Florentín precisa fazer o dever de casa e entrar de vez na briga pelas primeiras posições.
Crédito: Foto:Divulgação/PauloPaiva/Sport

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