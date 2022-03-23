Sport quebra tabu e volta a jogar semifinal da Copa do Nordeste após cinco anos

Na noite da última terça-feira, o Sport foi até o Rei Pelé, empatou com o CSA e ganhou do Azulão na disputa de pênaltis.

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O resultado positivo deu ao time pernambucano um lugar entre os quatro melhores da Copa do Nordeste e o sonho de conquistar o título regional.

Quebra de Tabu

Além do bom momento e classificação, o Sport também conseguiu diante do CSA um feito que não ocorria desde 2017, quando chegou a semifinal da Copa do Nordeste.

Na ocasião, o Leão encarou o Santa Cruz e, após perder o primeiro jogo, conseguiu eliminar o maior rival. Porém, na final, o Sport foi superado pelo Bahia.