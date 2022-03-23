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futebol

Sport quebra tabu e volta a jogar semifinal da Copa do Nordeste após cinco anos

Leão eliminou o CSA e permanece com o sonho de conquistar o torneio regional...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 15:19

Publicado em 23 de Março de 2022 às 15:19

Na noite da última terça-feira, o Sport foi até o Rei Pelé, empatou com o CSA e ganhou do Azulão na disputa de pênaltis.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O resultado positivo deu ao time pernambucano um lugar entre os quatro melhores da Copa do Nordeste e o sonho de conquistar o título regional.
Quebra de Tabu
Além do bom momento e classificação, o Sport também conseguiu diante do CSA um feito que não ocorria desde 2017, quando chegou a semifinal da Copa do Nordeste.
Na ocasião, o Leão encarou o Santa Cruz e, após perder o primeiro jogo, conseguiu eliminar o maior rival. Porém, na final, o Sport foi superado pelo Bahia.
Crédito: Foto:TwitterSport

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