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futebol

Sport procura Gustavo Florentín para renovar contrato

Treinador caiu no gosto do torcedor e deve permanecer para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:59

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:59

Crédito: Gustavo Florentín em meio a torcida do Sport (Reprodução/Premiere
Contratado para salvar o Sport do rebaixamento, o técnico Gustavo Florentín ainda não atingiu a missão, porém a sua empatia com o torcedor do Leão é algo que chama a atenção.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na comemoração dos gols na Arena Pernambuco, o treinador transborda de emoção e vibra como se fosse um torcedor.
No último domingo, mesmo expulso do banco de reservas, o paraguaio ficou na arquibancada e a cada gol do time vibrava ao lado dos fãs.
A sinergia é tão grande, que o Leão começa a projetar o futuro e, independente do resultado, os dois lados querem uma continuação do trabalho.
‘Houve uma comunicação. Creio que nessa semana ou na outra vai haver uma comunicação direta com meu representante. Veremos o que pode acontecer. Mas nós sentimos muito bem e esse é um fator importante para que uma comissão técnica possa dar continuidade ao trabalho’, afirmou ao ge.
Números
Em 12 jogos no comando do Leão, Gustavo Florentín alcançou a marca de quatro vitórias, dois empates e seis derrotas.

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