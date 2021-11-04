Sport procura Gustavo Florentín para renovar contrato

Crédito: Gustavo Florentín em meio a torcida do Sport (Reprodução/Premiere

Contratado para salvar o Sport do rebaixamento, o técnico Gustavo Florentín ainda não atingiu a missão, porém a sua empatia com o torcedor do Leão é algo que chama a atenção.

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Na comemoração dos gols na Arena Pernambuco, o treinador transborda de emoção e vibra como se fosse um torcedor.

No último domingo, mesmo expulso do banco de reservas, o paraguaio ficou na arquibancada e a cada gol do time vibrava ao lado dos fãs.

A sinergia é tão grande, que o Leão começa a projetar o futuro e, independente do resultado, os dois lados querem uma continuação do trabalho.

‘Houve uma comunicação. Creio que nessa semana ou na outra vai haver uma comunicação direta com meu representante. Veremos o que pode acontecer. Mas nós sentimos muito bem e esse é um fator importante para que uma comissão técnica possa dar continuidade ao trabalho’, afirmou ao ge.

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