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futebol

Sport precisa de desempenho praticamente impecável para escapar do rebaixamento

Dos sete jogos que tem pela frente, o Leão tem que vencer cinco para continuar na elite do futebol nacional
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 10:05

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 10:05

Crédito: Anderson Stevens/Sport
O drama do Sport na luta contra o rebaixamento ganha contornos dramáticos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, o time da Ilha do Retiro, aparece na 17ª colocação, com 30 pontos. Desempenho que é considerado ruim.
Nas contas da comissão técnica, o Leão precisa de mais cinco vitórias. Restam sete jogos para o clube fechar a sua participação.
Sendo assim, o Leão chega ao momento derradeiro da competição pressionado a ter um desempenho de time que briga na parte de cima da tabela.
Calendário
O primeiro desafio é nesta quarta-feira, quando o time mede forças diante do América-MG, na Arena Pernambuco.

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