Sport precisa de desempenho praticamente impecável para escapar do rebaixamento

Crédito: Anderson Stevens/Sport

O drama do Sport na luta contra o rebaixamento ganha contornos dramáticos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

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No momento, o time da Ilha do Retiro, aparece na 17ª colocação, com 30 pontos. Desempenho que é considerado ruim.

Nas contas da comissão técnica, o Leão precisa de mais cinco vitórias. Restam sete jogos para o clube fechar a sua participação.

Sendo assim, o Leão chega ao momento derradeiro da competição pressionado a ter um desempenho de time que briga na parte de cima da tabela.

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