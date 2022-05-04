Sport pode ganhar 'reforços' para encarar a Tombense

O Sport volta a campo nesta sexta-feira pela Série B e o técnico Gilmar Dal Pozzo espera boas notícias do departamento médico, que está recheado.

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Ao menos na partida contra a Tombense-MG dentro de casa, a expectativa é que o Leão tenha as presenças de Giovanni e William Oliveira.

No caso do meia, ele sentiu uma lesão muscular e passou a semana em tratamento. De volta aos trabalhos com a equipe, a expectativa é que ele fique à disposição.

Já William Oliveira sentiu um desconforto muscular diante do CSA e saiu de campo mais cedo. Porém, ele focou na parte física ao longo da semana e deve participar do duelo.