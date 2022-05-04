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futebol

Sport pode ganhar 'reforços' para encarar a Tombense

Giovanni e William Oliveira devem reforçar o Leão na próxima sexta-feira, na Ilha do Retiro...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:45
O Sport volta a campo nesta sexta-feira pela Série B e o técnico Gilmar Dal Pozzo espera boas notícias do departamento médico, que está recheado.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Ao menos na partida contra a Tombense-MG dentro de casa, a expectativa é que o Leão tenha as presenças de Giovanni e William Oliveira.
No caso do meia, ele sentiu uma lesão muscular e passou a semana em tratamento. De volta aos trabalhos com a equipe, a expectativa é que ele fique à disposição.
Já William Oliveira sentiu um desconforto muscular diante do CSA e saiu de campo mais cedo. Porém, ele focou na parte física ao longo da semana e deve participar do duelo.
Crédito: (Divulgação/Sport

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