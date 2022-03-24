Sport ostenta invencibilidade como visitante

Após um início de temporada complicado, o Sport finalmente conseguiu encaixar o seu jogo e vive uma maré tranquila na reta final dos torneios do primeiro semestre.

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A grande prova da fase que o time atravessa aparece nos jogos longe da Ilha do Retiro, onde o Leão costumava se complicar.

Nas últimas cinco partidas como visitante, o Sport não foi superado nenhuma vez e, de quebra, colecionou resultados importantes.

O mais relevante ocorreu na última terça-feira, quando empatou sem gols com o CSA e avançou pela Copa do Nordeste na disputa de pênaltis.

Veja os números:

5 jogos

3 vitórias

2 empates

10 gols marcados

4 gols sofridos