Sport ostenta invencibilidade como visitante

Após um início de temporada complicado, o Sport finalmente conseguiu encaixar o seu jogo e vive uma maré tranquila na reta final dos torneios do primeiro semestre.
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A grande prova da fase que o time atravessa aparece nos jogos longe da Ilha do Retiro, onde o Leão costumava se complicar.
Nas últimas cinco partidas como visitante, o Sport não foi superado nenhuma vez e, de quebra, colecionou resultados importantes.
O mais relevante ocorreu na última terça-feira, quando empatou sem gols com o CSA e avançou pela Copa do Nordeste na disputa de pênaltis.
Veja os números:
5 jogos
3 vitórias
2 empates
10 gols marcados
4 gols sofridos