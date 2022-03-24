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futebol

Sport ostenta invencibilidade como visitante

Nos últimos cinco duelos como visitante, o Leão não foi superado pelos adversários...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2022 às 10:11

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:11

Após um início de temporada complicado, o Sport finalmente conseguiu encaixar o seu jogo e vive uma maré tranquila na reta final dos torneios do primeiro semestre.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
A grande prova da fase que o time atravessa aparece nos jogos longe da Ilha do Retiro, onde o Leão costumava se complicar.
Nas últimas cinco partidas como visitante, o Sport não foi superado nenhuma vez e, de quebra, colecionou resultados importantes.
O mais relevante ocorreu na última terça-feira, quando empatou sem gols com o CSA e avançou pela Copa do Nordeste na disputa de pênaltis.
Veja os números:
5 jogos
3 vitórias
2 empates
10 gols marcados
4 gols sofridos
Crédito: Foto:SanJr./Sport

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