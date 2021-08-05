Sport oficializa a volta de Everton Felipe

Crédito: Williams Aguiar/Sport

A torcida do Sport está em êxtase. Após uma grande expectativa, a diretoria confirmou a contratação do meia Everton Felipe.

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A chegada era aguardada com ansiedade, pois o meio-campista foi revelado no Leão e conquistou a torcida com belas atuações dentro de campo.

Outro ponto marcante na primeira passagem de Everton Felipe eram as provocações em cima do rival Santa Cruz, que deixavam a rivalidade a flor da pele.

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