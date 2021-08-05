Sport oficializa a volta de Everton Felipe

A torcida do Sport está em êxtase. Após uma grande expectativa, a diretoria confirmou a contratação do meia Everton Felipe.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A chegada era aguardada com ansiedade, pois o meio-campista foi revelado no Leão e conquistou a torcida com belas atuações dentro de campo.
Outro ponto marcante na primeira passagem de Everton Felipe eram as provocações em cima do rival Santa Cruz, que deixavam a rivalidade a flor da pele.
Concorrência
Com a chegada de Everton Felipe, o técnico Umberto Louzer ganha mais competitividade na criação do time. Além do novo reforço, ele poderá utilizar Thiago Neves, Gustavo e Thiago Lopes.