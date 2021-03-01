Sport oficializa a renovação do técnico Jair Ventura

Na manhã desta segunda-feira, o Sport confirmou que o técnico Jair Ventura renovou o seu contrato até o fim de 2021.
O acordo havia sido costurado na semana passada. Satisfeita com a permanência da equipe na Série A, a diretoria manifestou o desejo de estender o vinculo com o comandante.
Agora, a expectativa é que Jair Ventura possa moldar o elenco e deixar o time mais forte para o restante do ano.
No calendário, o Sport terá pela frente a Copa do Nordeste, Pernambucano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Redenção
O trabalho de Jair Ventura no Sport recupera a imagem do treinador no mercado. Após um bom início com o Botafogo, as passagens no Santos e Corinthians deixaram a desejar e ele ficou afastado do futebol por quase dois anos.