Sport obtém a primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Crédito: (Mourão Panda/América-MG

A noite da última segunda-feira trouxe um grande alívio ao Sport. Após sete rodadas, o time comandado por Umberto Louzer venceu. A vítima foi o América-MG, no estádio Independência.

Além dos três pontos obtidos, o Leão saiu da zona de rebaixamento e jogou o Coelho para dentro do Z-4.

Vitória longe da Ilha

Entre os diversos pontos positivos, um que chamou a atenção do torcedor e principalmente do elenco, foi a primeira vitória fora de casa na competição.

Antes do América-MG, o Sport havia disputado sete partidas com o desempenho de três derrotas e três empates.