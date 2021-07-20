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futebol

Sport obtém a primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Antes do triunfo contra o América-MG, o Leão havia colecionado três empates e três derrotas...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 17:30
Crédito: (Mourão Panda/América-MG
A noite da última segunda-feira trouxe um grande alívio ao Sport. Após sete rodadas, o time comandado por Umberto Louzer venceu. A vítima foi o América-MG, no estádio Independência.
Além dos três pontos obtidos, o Leão saiu da zona de rebaixamento e jogou o Coelho para dentro do Z-4.
Vitória longe da Ilha
Entre os diversos pontos positivos, um que chamou a atenção do torcedor e principalmente do elenco, foi a primeira vitória fora de casa na competição.
Antes do América-MG, o Sport havia disputado sete partidas com o desempenho de três derrotas e três empates.
Vale lembrar, que o resultado em Minas Gerais foi apenas a segunda vitória do Sport no Brasileirão. Antes disso, a equipe só havia batido o Grêmio, em casa.

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