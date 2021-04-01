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Sport negocia com o lateral-direito Jonathan, ex-Athletico

Nome foi oferecido e agradou a membros da diretoria, que estão em conversas iniciais com os agentes do jogador; eleições no Leão podem ser decisivas para desfecho do negócio...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 19:33
Crédito: Matheus Meneses/NeoPhoto
O Sport busca um nome para reforçar a lateral-direita no mercado. Nas últimas semanas, o nome de Jonathan, ex-Athletico Paranaense, foi oferecido à diretoria do Rubro-Negro, que gostou e iniciou tratativas para contratar o atleta de 35 anos. As conversas, contudo, ainda estão em estágio inicial, sem nada avançado.
Isto tudo porque o Sport passará por eleições, que podem acontecer no dia 9 de abril, dependendo da resposta das autoridades de saúde de Pernambuco. Dependendo do resultado do pleito, as negociações podem seguir por um rumo diferente.
Até por isto, o Sport adota cautela. Milton Bívar, atual presidente do Leão, gostou do nome de Jonathan, mas, ao mesmo tempo, se preocupa com as eleições, já que busca a reeleição. Delmiro Gouveia, Eduardo Carvalho e Nelo Campos são os outros candidatos.
– Jonathan estava como titular absoluto no Athletico, até por isso tem sondagens de clubes na Europa por ter passado por lá, mas quer jogar no Brasil. Venho conversando com alguns clubes e Sport é um deles sim, mas o clube terá eleições semana que vem, vamos aguardar - afirmou Rodrigo Sodré, empresário do atleta, ao L!.
Jonathan está livre no mercado por ter rescindido com o Athletico em fevereiro e, por isto, chegaria a qualquer novo clube sem custos de transferência. O nome do jogador também entrou em pauta no Botafogo, mas a preferência do estafe é uma situação envolvendo a Série A do Brasileirão.

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