Sport não marcou gol nos últimos seis jogos do Brasileirão

A má fase do Sport não acaba. Na última segunda-feira, o Leão recebeu o Internacional na Ilha do Retiro e acabou superado por 1 a 0.
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O placar afundou o Rubro-Negro na zona de rebaixamento e deixou o time agora comandado por Gustavo Florentin na penúltima colocação.
Além do momento técnico negativo, o Sport acumula um jejum incômodo de seis partidas sem marcar nenhum gol.
Desde o confronto diante do Bahia, que ocorreu em 1º de agosto, o Leão não conseguiu vazar as redes do Bragantino, Flamengo, São Paulo, Chape, Athletico e Inter.
Agora, a próxima chance de quebrar a marca negativa fica para o próximo sábado, quando o Leão encara o Atlético-MG.