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futebol

Sport não marcou gol nos últimos seis jogos do Brasileirão

Leão apresenta imensa dificuldade ofensiva em seus duelos do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 16:37
Crédito: Técnico Gustavo Florentín precisa trabalhar o elenco do Sport (Anderson Stevens/Sport
A má fase do Sport não acaba. Na última segunda-feira, o Leão recebeu o Internacional na Ilha do Retiro e acabou superado por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar afundou o Rubro-Negro na zona de rebaixamento e deixou o time agora comandado por Gustavo Florentin na penúltima colocação.
Além do momento técnico negativo, o Sport acumula um jejum incômodo de seis partidas sem marcar nenhum gol.
Desde o confronto diante do Bahia, que ocorreu em 1º de agosto, o Leão não conseguiu vazar as redes do Bragantino, Flamengo, São Paulo, Chape, Athletico e Inter.
Agora, a próxima chance de quebrar a marca negativa fica para o próximo sábado, quando o Leão encara o Atlético-MG.

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