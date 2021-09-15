Sport não marcou gol nos últimos seis jogos do Brasileirão

Crédito: Técnico Gustavo Florentín precisa trabalhar o elenco do Sport (Anderson Stevens/Sport

A má fase do Sport não acaba. Na última segunda-feira, o Leão recebeu o Internacional na Ilha do Retiro e acabou superado por 1 a 0.

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O placar afundou o Rubro-Negro na zona de rebaixamento e deixou o time agora comandado por Gustavo Florentin na penúltima colocação.

Além do momento técnico negativo, o Sport acumula um jejum incômodo de seis partidas sem marcar nenhum gol.

Desde o confronto diante do Bahia, que ocorreu em 1º de agosto, o Leão não conseguiu vazar as redes do Bragantino, Flamengo, São Paulo, Chape, Athletico e Inter.