Sport não engata duas vitórias consecutivas desde o estadual

Crédito: Twitter Sport

No último domingo, o Sport foi até o Alfredo Jaconi e acabou superado pelo Juventude por 1 a 0, resultado que deixou o grande sabor amargo na boca do Leão.

O revés fora de casa, além de derrubar o time na classificação para o 15º lugar, ainda impediu o time pernambucano de engatar uma sequência de duas vitórias consecutivas.

A última vez que o Sport emplacou dois triunfos aconteceu em abril, quando o Leão venceu o Vitória e Sete de Setembro, ambas pelo estadual.