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Sport não engata duas vitórias consecutivas desde o estadual

Revés diante do Juventude impediu que o Leão aumentasse seus números na temporad...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 11:28

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 11:28

Crédito: Twitter Sport
No último domingo, o Sport foi até o Alfredo Jaconi e acabou superado pelo Juventude por 1 a 0, resultado que deixou o grande sabor amargo na boca do Leão.
O revés fora de casa, além de derrubar o time na classificação para o 15º lugar, ainda impediu o time pernambucano de engatar uma sequência de duas vitórias consecutivas.
A última vez que o Sport emplacou dois triunfos aconteceu em abril, quando o Leão venceu o Vitória e Sete de Setembro, ambas pelo estadual.
Naquele momento da temporada, o clube da Ilha do Retiro vivia um momento de transição entre Jair Ventura e Umberto Louzer. A empolgação foi tão grande, que o time chegou a ficar seis partidas sem perder.

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