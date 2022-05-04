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futebol

Sport liga o secador para voltar ao G-4 da Série B

Leão mede forças com a Tombense e torce contra seus rivais diretos na tabela de classificação...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:47
Um dos candidatos ao acesso à elite do futebol nacional, o Sport aparece fora do G-4 da Série B e tenta recuperar uma posição entre os quatro melhores.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Na próxima sexta-feira, o time vai a campo e precisa de uma combinação de resultados para ficar na zona de acesso.
Antes de encarar a Tombense, o Leão torce pelo tropeço da Chapecoense, que um dia antes, encara o Brusque, fora de casa.
Além disso, no sábado, o Ituano, o primeiro time fora do G-4, encara o Novorizontino, no posto de visitante.
Se os rivais tropeçarem, o Sport precisa fazer a sua parte e derrotar a Tombense-MG, em jogo marcado para a sexta-feira, na Ilha do Retiro.
Crédito:  (Foto:TwitteroficialdoSportRecife

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