Sport liga o secador para voltar ao G-4 da Série B

Um dos candidatos ao acesso à elite do futebol nacional, o Sport aparece fora do G-4 da Série B e tenta recuperar uma posição entre os quatro melhores.

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Na próxima sexta-feira, o time vai a campo e precisa de uma combinação de resultados para ficar na zona de acesso.

Antes de encarar a Tombense, o Leão torce pelo tropeço da Chapecoense, que um dia antes, encara o Brusque, fora de casa.

Além disso, no sábado, o Ituano, o primeiro time fora do G-4, encara o Novorizontino, no posto de visitante.

Se os rivais tropeçarem, o Sport precisa fazer a sua parte e derrotar a Tombense-MG, em jogo marcado para a sexta-feira, na Ilha do Retiro.