Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sport goleia o Petrolina na despedida do Campeonato Pernambucano

Garantido na elite, o Leão não deu chances ao rival e venceu por 5 a 0...
LanceNet

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 18:14

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Na Ilha do Retiro, o Sport fechou a sua participação no Campeonato Pernambucano com uma sonora goleada. Diante do Petrolina, o Leão venceu por 5 a 0 e garantiu a sua permanência na elite, o rival está rebaixado.O jogo
Desde os minutos iniciais o Sport comandou o jogo e criava boas oportunidades, mas falhava na hora de concluir e dava vida ao Petrolina, que apostava nos contra-ataques.
De tanto insistir, o Leão conseguiu abrir o marcador. Aos 33 minutos, Iago Maidana converteu o pênalti e colocou a equipe na frente.
No segundo tempo o ritmo do confronto foi o mesmo. Com volume de jogo, o Sport aumentou o placar com naturalidade. Em novo pênalti, Everton aumentou na casa dos 23 minutos.
A goleada foi completada com os gols de Ronaldo aos 29 e 38 e Elton sacramentou o triunfo com novo tento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A trajetória de Milena no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Milena passa o dia lamentando saída de Samira e guarda fio de cabelo da sister
Imagem de destaque
Carolina Ferraz é desligada do Domingo Espetacular pela Record; saiba o motivo
Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados