Sport goleia o Petrolina na despedida do Campeonato Pernambucano

Na Ilha do Retiro, o Sport fechou a sua participação no Campeonato Pernambucano com uma sonora goleada. Diante do Petrolina, o Leão venceu por 5 a 0 e garantiu a sua permanência na elite, o rival está rebaixado.O jogo
Desde os minutos iniciais o Sport comandou o jogo e criava boas oportunidades, mas falhava na hora de concluir e dava vida ao Petrolina, que apostava nos contra-ataques.
De tanto insistir, o Leão conseguiu abrir o marcador. Aos 33 minutos, Iago Maidana converteu o pênalti e colocou a equipe na frente.
No segundo tempo o ritmo do confronto foi o mesmo. Com volume de jogo, o Sport aumentou o placar com naturalidade. Em novo pênalti, Everton aumentou na casa dos 23 minutos.
A goleada foi completada com os gols de Ronaldo aos 29 e 38 e Elton sacramentou o triunfo com novo tento.