Sport ganha reforço para partida deste sábado contra o Santos

Há três jogos sem vencer, o Sport terá um grande reforço para o duelo contra o Santos, no próximo sábado, na Vila Belmiro. Trata-se do volante Marcão, que estará de volta a equipe após se recuperar de lesão muscular na panturrilha.Por conta do seu retorno, o meio-campista espera retomar o seu lugar na equipe de Jair Ventura e ajudar o Leão a quebrar o jejum de triunfos.