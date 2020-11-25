AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sport ganha reforço para partida deste sábado contra o Santos

Volante Marcão volta a equipe recuperado de lesão na panturrilha...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 17:24
Crédito: Williams Aguiar/Divulgação Sport
Há três jogos sem vencer, o Sport terá um grande reforço para o duelo contra o Santos, no próximo sábado, na Vila Belmiro. Trata-se do volante Marcão, que estará de volta a equipe após se recuperar de lesão muscular na panturrilha.Por conta do seu retorno, o meio-campista espera retomar o seu lugar na equipe de Jair Ventura e ajudar o Leão a quebrar o jejum de triunfos.
Números
Destaque em diversos fundamentos, o camisa 77 soma 774 minutos, 11 interceptações, 283 certos e 40 divididas. Titular absoluto, Marcão espera emplacar boa sequência de jogos com a camisa do Leão e ajudar a equipe.
Situação na Tabela
Após 22 jogos disputados, o Sport é o 15º colocado, com 25 pontos, um a mais que o Vasco da Gama, primeiro time fora do Z-4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que PF age de forma seletiva ao mirar Valdemar
Pai e filho são mortos a facadas durante briga generalizada em Aracruz
Terceiro investigado por morte de pai e filho em Aracruz é preso
Imagem de destaque
Medalha de São Bento: 4 rituais poderosos de proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados