Sport ganha reforço para partida deste sábado contra o Santos

Há três jogos sem vencer, o Sport terá um grande reforço para o duelo contra o Santos, no próximo sábado, na Vila Belmiro. Trata-se do volante Marcão, que estará de volta a equipe após se recuperar de lesão muscular na panturrilha.Por conta do seu retorno, o meio-campista espera retomar o seu lugar na equipe de Jair Ventura e ajudar o Leão a quebrar o jejum de triunfos.
Números
Destaque em diversos fundamentos, o camisa 77 soma 774 minutos, 11 interceptações, 283 certos e 40 divididas. Titular absoluto, Marcão espera emplacar boa sequência de jogos com a camisa do Leão e ajudar a equipe.
Situação na Tabela
Após 22 jogos disputados, o Sport é o 15º colocado, com 25 pontos, um a mais que o Vasco da Gama, primeiro time fora do Z-4.