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futebol

Sport faz proposta por José Welison, emprestado ao Botafogo pelo Atlético-MG

Clube de Pernambuco tem interesse na contratação do jogador, com contrato até maio com o Alvinegro; por vantagem financeira, Galo vê com bons olhos...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 16:01
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um dos jogadores do atual elenco do Botafogo atrai interesse de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport mostrou interesse e perguntou informações sobre José Welison, que atualmente está emprestado ao Alvinegro pelo Atlético-MG. A informação foi dada primeiramente pelo "Bastidores do Sport" e confirmada pelo LANCE!.
+ Durcesio pede apoio para a Botafogo TV e fala sobre Globo e Record no Carioca: 'A diferença é enorme'
O Leão da Ilha monitora e fez uma proposta para José Welison, cedido ao Botafogo até maio. Nos moldes, o Sport se propôs a pagar 70% dos salários do meio-campista. Atualmente, o Glorioso arca com 50% dos vencimentos mensais do jogador, com o Atlético-MG pagando a outra parte.
Como o LANCE! havia publicado há um mês, o Atlético-MG, por não contar com José Welison, não via a possibilidade de mantê-lo emprestado para outra equipe com maus olhos. Contudo, daria prioridade para o time que arcasse com a maior parte dos salários do volante, justamente pela economia mensal.
Ainda não há nenhuma definição quanto ao futuro de José Welison quanto ao Sport, apenas um interesse concreto por parte da equipe comandada por Jair Ventura.
Por contrato, o camisa 50 termina o Campeonato Carioca no Botafogo. Depois da competição, o clube de General Severiano terá que conversar com o Galo, caso tenha interesse em manter o atleta no elenco para a disputa da Série B, sobre uma possível nova divisão dos salários.

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