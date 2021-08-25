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Sport estuda o retorno de Hélio dos Anjos ao clube

Técnico que teve seu último trabalho o arquirrival Náutico tem nome bem avaliado pela diretoria do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 14:01

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 14:01

Crédito: Treinador retornou ao Alvirrubro em novembro do ano passado (Caio Falcão/Náutico
Para a reposição da recente saída de Umberto Louzer do comando técnico, a diretoria do Sport estuda investir em um nome conhecido do torcedor por suas três passagens anteriores, Hélio dos Anjos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA informação que foi publicada pelo portal 'Torcedores.com' dá conta de que existe boa aceitação com o trabalho desenvolvido por Hélio nas vezes em que ele comandou o Leão nos anos de 1996/1997, 2003/2004 e 2011.
Mesmo com a sequência de bons resultados no fim de 2020 e no primeiro semestre de 2021 dirigindo o arquirrival Náutico (com direito a vitória nos pênaltis pela decisão do Pernambucano justamente diante do Sport), o profissional de 63 anos apontou que houve muito 'desgaste emocional' com os placares negativos recentes. Fator esse que teria minado sua continuidade no Náutico.
- Tivemos uma noite dura, em cima do resultado e da forma como perdemos o jogo. Da sequência de resultados negativos. E isso levou naturalmente a um desgaste emocional muito grande. A direção esteve reunida, me chamou para a reunião. Me deu respaldo em relação a convicção de trabalho e de tudo. Trocamos ideias sobre decisões que precisam ser tomadas em relação ao elenco, que acho acertadas, dei OK, mas sempre um pouco incomodado - falou em palavras publicadas pelo portal 'ge'.
Apesar da predileção, o Sport tem urgência em avançar no tema onde, caso a tentativa por Hélio dos Anjos se mostre frustrada, a ideia é voltar as atenções para sondar Felipe Conceição, técnico que atualmente dirige o Remo na Série B do Brasileirão.

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