Sport estuda o retorno de Hélio dos Anjos ao clube

Crédito: Treinador retornou ao Alvirrubro em novembro do ano passado (Caio Falcão/Náutico

Para a reposição da recente saída de Umberto Louzer do comando técnico, a diretoria do Sport estuda investir em um nome conhecido do torcedor por suas três passagens anteriores, Hélio dos Anjos. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA informação que foi publicada pelo portal 'Torcedores.com' dá conta de que existe boa aceitação com o trabalho desenvolvido por Hélio nas vezes em que ele comandou o Leão nos anos de 1996/1997, 2003/2004 e 2011.

Mesmo com a sequência de bons resultados no fim de 2020 e no primeiro semestre de 2021 dirigindo o arquirrival Náutico (com direito a vitória nos pênaltis pela decisão do Pernambucano justamente diante do Sport), o profissional de 63 anos apontou que houve muito 'desgaste emocional' com os placares negativos recentes. Fator esse que teria minado sua continuidade no Náutico.

- Tivemos uma noite dura, em cima do resultado e da forma como perdemos o jogo. Da sequência de resultados negativos. E isso levou naturalmente a um desgaste emocional muito grande. A direção esteve reunida, me chamou para a reunião. Me deu respaldo em relação a convicção de trabalho e de tudo. Trocamos ideias sobre decisões que precisam ser tomadas em relação ao elenco, que acho acertadas, dei OK, mas sempre um pouco incomodado - falou em palavras publicadas pelo portal 'ge'.