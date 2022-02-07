Sport está perto de contratar o atacante Rodrigão

Atacante que tem vínculo com o Santos, porém esteve emprestado à Ponte Preta na última temporada, o atacante Rodrigão está bem próximo de se tornar mais um reforço do Sport para o ano de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTamanho é o avanço no sentido das conversas entre as partes que o jogador de 28 anos de idade já está na cidade de Recife, aguardando que o trâmites envolvendo a rescisão contratual com o clube paulista seja sacramentada e, assim, possa assinar o novo acordo junto ao Leão da Ilha.

A ideia é que Rodrigão assine um contrato com duração até maio deste ano e que, através do cumprimento de metas, possa confeccionar um novo acordo de maior duração.

Isso porque, caso ele fosse somente emprestado pelo Santos, como neste ano a CBF implementou janelas de transferências para negociações nacionais, o processo de renovação estaria situado fora do que estabeleceu a entidade que regula o futebol nacional.

Enquanto a situação não se concretiza, o Sport foca na preparação visando o jogo da Copa do Nordeste onde, com uma escalação provavelmente alternativa, receberá o Sousa, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.