futebol

Sport decide a sua vaga no Pernambucano diante do Santa Cruz

Leão e Santinha se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro...
LanceNet

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 23:00

Crédito: Evaldo Altino
A 9ª rodada do Campeonato Pernambucano será disputada por completo neste domingo e o jogo que mais desperta o interesse será entre Sport e Santa Cruz, o maior clássico do estado, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.Situação de cada time
O Sport é o quinto colocado, com 11 pontos e precisa vencer o seu duelo para garantir uma vaga nas quartas de final. Se perder ou empatar, fica na expectativa por tropeços do Afogados e Central para não encerrar o campeonato na luta contra o rebaixamento.
A vida do Santinha é bem diferente. Com a boa campanha antes da pandemia, o Tricolor está na liderança da chave, garantido na semifinal e apenas cumpre tabela.
Sport
A boa notícia para o jogo decisivo é que todo o elenco realizou testes contra a COVID-19 e o resultado foi negativo. Sendo assim, Daniel Paulista terá todo o elenco à disposição.
Santa Cruz
No Santa, a principal novidade é o atacante Victor Rangel, que foi contratado durante a pausa do futebol e está confirmado para iniciar entre os titulares.
Escalações:
Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chico, Sander; Willian Farias, João Igor, Jonatan Gomez; Leandro Barcia, Hernane e Marquinhos.
Santa Cruz: Maycon Cleiton; Toty, William Alves, Danny Morais e Fabiano; André, Paulinho e Didira; Jeremias, Victor Rangel e Pipico.

