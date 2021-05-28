Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sport de olho na estreia do Campeonato Brasileiro

Com uma semana para trabalhar, o Leão faz os últimos ajustes para encarar o Internacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 21:43

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 21:43

Crédito: (Divulgação / Sport
Com uma semana livre no calendário, o Sport faz os últimos ajustes para a sua estreia no Campeonato Brasileiro, que será no próximo domingo, diante do Internacional.
+ Veja os clubes do Brasileirão 2021 com mais seguidores nas redes sociais
Dentro do elenco, a expectativa é imensa e o volante Zé Welison espera que seus companheiros estejam preparados para o desafio.
‘O foco agora é a Série A e a nossa estreia. Vamos enfrentar uma grande equipe, que vive um ótimo momento, e temos que estar preparados. O grupo sabe das dificuldades, mas quer fazer um grande jogo. Nosso elenco tem muito potencial e pode fazer um ótimo Brasileiro. Reforços estão chegando, como é o caso do André, que nos ajudarão muito durante a disputa. Estamos motivados’, declarou.
Inter e Sport medem forças no domingo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados