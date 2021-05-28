Sport de olho na estreia do Campeonato Brasileiro

Com uma semana livre no calendário, o Sport faz os últimos ajustes para a sua estreia no Campeonato Brasileiro, que será no próximo domingo, diante do Internacional.
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Dentro do elenco, a expectativa é imensa e o volante Zé Welison espera que seus companheiros estejam preparados para o desafio.
‘O foco agora é a Série A e a nossa estreia. Vamos enfrentar uma grande equipe, que vive um ótimo momento, e temos que estar preparados. O grupo sabe das dificuldades, mas quer fazer um grande jogo. Nosso elenco tem muito potencial e pode fazer um ótimo Brasileiro. Reforços estão chegando, como é o caso do André, que nos ajudarão muito durante a disputa. Estamos motivados’, declarou.
Inter e Sport medem forças no domingo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Beira-Rio.