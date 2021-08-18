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futebol

Sport confirma a contratação do goleiro Saulo

Aos 26 anos, o atleta fica no Leão da Ilha do Retiro até dezembro de 2021...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 15:39
Crédito: Saulo é o novo goleiro do Sport (Anderson Stevens/Sport
O mercado da bola está agitado pelos lados do Sport, que anunciou a contratação do goleiro Saulo, que estava no Botafogo-RJ.
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Aos 26 anos, o jogador assinou contrato até dezembro com a possibilidade de renovação ao término do acordo.
Após realizar exames, o novo reforço do Sport demonstrou a imensa alegria em integrar o elenco de Umberto Louzer.
‘Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa de um clube gigante como o Sport. Fiquei muito feliz com essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo todos os dias pra poder ajudar o Clube. Fiquei feliz demais com a recepção que tive aqui e tenho certeza que vim para o lugar certo’, declarou ao site oficial.
Concorrência
Na Ilha do Retiro, o atleta terá a concorrência da dupla Mailson e Carlos Eduardo.

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