Sport confirma a contratação do goleiro Saulo

Crédito: Saulo é o novo goleiro do Sport (Anderson Stevens/Sport

O mercado da bola está agitado pelos lados do Sport, que anunciou a contratação do goleiro Saulo, que estava no Botafogo-RJ.

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Aos 26 anos, o jogador assinou contrato até dezembro com a possibilidade de renovação ao término do acordo.

Após realizar exames, o novo reforço do Sport demonstrou a imensa alegria em integrar o elenco de Umberto Louzer.

‘Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa de um clube gigante como o Sport. Fiquei muito feliz com essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo todos os dias pra poder ajudar o Clube. Fiquei feliz demais com a recepção que tive aqui e tenho certeza que vim para o lugar certo’, declarou ao site oficial.

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