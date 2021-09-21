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Sport comunica que Thiago Neves não é mais atleta do clube

Meio-campista e clube acertaram término prematuro do contrato que tinha duração até o fim da atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 21:12

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 21:12

Crédito: Thiago Neves defendeu as cores do Sport por um ano (Reprodução/Twitter Sport
Chegou ao fim a trajetória de Thiago Neves como atleta do Sport. Alguns dias após postar uma enigmática mensagem em sua rede social, o jogador de 36 anos de idade encerrou seu acordo junto ao clube de Recife segundo publicou o Leão em seu site oficial. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Após conversas em alto nível, o representante do atleta Thiago Neves e a direção do Sport Club Recife chegaram a um entendimento comum para o encerramento antecipado da relação contratual que unia as partes. O Sport mantém sincera gratidão ao trabalho de Thiago Neves, razão pela qual deseja sorte e sucesso na continuidade da sua vitoriosa carreira - publicou.
Depois de uma passagem frustrada pelo Grêmio no ano passado, Thiago chegou ao time da Praça da Bandeira buscando um grau de recuperação que formou um perfeito casamento com os anseios da equipe na luta pelo rebaixamento. Luta essa, aliás, que teve grande contribuição de Thiago Neves com 25 jogos, seis gols e duas assistências.
Apesar do início promissor, na temporada 2021 a questão física e as constantes questões políticas e financeiras do Sport colaboraram bastante para que, aos poucos, a relação quase que de "lua de mel" fosse sendo minada até o encerramento prematuro do acordo.

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