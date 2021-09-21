Sport comunica que Thiago Neves não é mais atleta do clube

Chegou ao fim a trajetória de Thiago Neves como atleta do Sport. Alguns dias após postar uma enigmática mensagem em sua rede social, o jogador de 36 anos de idade encerrou seu acordo junto ao clube de Recife segundo publicou o Leão em seu site oficial. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Após conversas em alto nível, o representante do atleta Thiago Neves e a direção do Sport Club Recife chegaram a um entendimento comum para o encerramento antecipado da relação contratual que unia as partes. O Sport mantém sincera gratidão ao trabalho de Thiago Neves, razão pela qual deseja sorte e sucesso na continuidade da sua vitoriosa carreira - publicou.