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Sport comemora o retorno de Thiago Neves para encarar o Corinthians

Na visão de Adryelson, o meio-campista faz muita falta ao elenco do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 17:10

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:10

Crédito: Divulgação/Sport
Para tentar se afastar da zona de rebaixamento, o Sport visita o Corinthians nesta quinta-feira e a missão do time comandado por Jair Ventura é sair de campo com três pontos a mais na classificação.
+ VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
A principal arma para derrotar o Alvinegro é o meia Thiago Neves, que ficou de fora por conta de suspensão e fez muita falta a equipe com o seu poder de decisão.
Na coletiva antes do jogo, o zagueiro Adryelson falou um pouco sobre a importância do atleta ao time pernambucano.
+ Apostando na ousadia! Confira o time LANCE! para a 31ª rodada no Cartola
‘Thiago Neves é o cara mais decisivo do nosso time. Então, a importância da volta dele para esse jogo é muito grande. A gente vai ouvir o que o professor tem a dizer, analisar os nossos erros e vamos em busca desses três pontos’, afirmou.

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