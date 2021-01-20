Sport comemora o retorno de Thiago Neves para encarar o Corinthians

Crédito: Divulgação/Sport

Para tentar se afastar da zona de rebaixamento, o Sport visita o Corinthians nesta quinta-feira e a missão do time comandado por Jair Ventura é sair de campo com três pontos a mais na classificação.

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A principal arma para derrotar o Alvinegro é o meia Thiago Neves, que ficou de fora por conta de suspensão e fez muita falta a equipe com o seu poder de decisão.

Na coletiva antes do jogo, o zagueiro Adryelson falou um pouco sobre a importância do atleta ao time pernambucano.

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