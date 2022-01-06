Sport coloca a Série A como principal meta na temporada 2022

A temporada 2022 do Sport iniciou e a diretoria colocou a volta à elite nacional como a principal meta do elenco e comissão técnica.

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Em conversa com o grupo de atletas, os cartolas explicaram as metas ao longo da temporada e colocaram na cabeça dos atletas que apenas a Série A interessa ao longo do ano.

Um dos motivos para focar na elite é a questão financeira. No Brasileirão, o Sport recebe mais dinheiro e isso é crucial no momento do clube.

Por conta das dividas acumuladas ao longo dos anos, o Leão sofre para quitar seus compromissos e tem encontrado problemas nas últimas temporadas.

Calendário

Além da Série B, o Sport tem pela frente a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Pernambucano.