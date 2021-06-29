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futebol

Sport chega para enfrentar o Santos com duas ausências

Lateral-esquerdo Sander e zagueiro Maidana sequer viajaram com o restante da delegação para o compromisso que acontecerá na Vila Belmiro...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:40
Crédito: Lateral está fora de combate no Leão (Anderson Stevens/Sport Club do Recife
Precisando de um resultado positivo para acabar com a sequência de três rodadas sem vencer no Brasileirão, o Sport tem problemas para montar a equipe que enfrenta o Santos na próxima quarta-feira (30). >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O primeiro deles se trata de nome que já não atuou na derrota contra o Corinthians bem como no empate sem gols contra o Cuiabá, caso do lateral-esquerdo Sander. O jogador teve um trauma na região do pé durante treinamento da equipe e ainda não tem um diagnóstico mais específico para seu retorno.
Já o outro desfalque certo no time de Umberto Louzer será o zagueiro e batedor oficial de pênaltis da equipe Iago Maidana. Ele sentiu um problema na região do quadril e, assim como Sander, sequer viajou para a delegação que entrará em campo às 20h30 (de Brasília) na Vila Belmiro.
Dessa forma, caso não haja maiores problemas dentro dos relacionados para o confronto, o 11 inicial do rubro-negro deve ser composto por Maílson; Hayner, Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão, Betinho, Thiago Lopes e Thiago Neves; Everaldo e André.

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