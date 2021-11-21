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futebol

Sport cai para a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro

Leão foi ultrapassado pelo Grêmio e vê o rebaixamento cada vez mais perto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 14:07

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:07

A rodada de sábado foi ruim para o Sport, que briga para permanecer na elite do futebol brasileiro em 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a vitória do Grêmio diante da Chapecoense, o Leão de Recife caiu uma posição e agora é o penúltimo colocado.
Em jogo antecipado pela 34ª rodada, o Sport foi superado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0, no Nabi Abi Chedid.
Com o cenário desta rodada, o Sport fica na 19ª colocação, com 33 pontos. O Juventude, primeiro time fora do Z-4, aparece com 39 pontos.
Crédito: Divulgação/TwitterSport

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