Sport cai para a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro

A rodada de sábado foi ruim para o Sport, que briga para permanecer na elite do futebol brasileiro em 2022.

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Com a vitória do Grêmio diante da Chapecoense, o Leão de Recife caiu uma posição e agora é o penúltimo colocado.

Em jogo antecipado pela 34ª rodada, o Sport foi superado pelo Red Bull Bragantino por 3 a 0, no Nabi Abi Chedid.

Com o cenário desta rodada, o Sport fica na 19ª colocação, com 33 pontos. O Juventude, primeiro time fora do Z-4, aparece com 39 pontos.