Sport bate o Vitória-PE e vira líder em Quarangular do Rebaixamento no Pernambucano

Crédito: Divulgação/Sport

Em confronto de contornos emocionais consideráveis, o Sport tirou o peso das costas e conseguiu, com gol de Marquinhos, começar a disputa dos três jogos no Quadrangular de Rebaixamento do Pernambucano superando o Vitória-PE por 1 a 0 na Ilha do Retiro.

Através do empate em 1 a 1 na rodada começada na última terça-feira (28) com o embate entre Petrolina e Decisão, nesse momento o Leão da Ilha lidera o quadrangular com três pontos. Com o revés, o Tricolor da Zona da Mata amarga a lanterna.

CHANCES PONTUAIS

Apesar da teórica ideia inicial de que o Sport teria a responsabilidade de comandar o jogo e fazer uma pressão ofensiva no time de Vitória de Santo Antão, não foi o que os primeiros 45 minutos do compromisso demonstraram. Tanto é que, para cada lado, apenas uma oportunidade clara de gol apareceu onde Genildo saiu rapidamente da marcação adversária, mas bateu cruzado de maneira errada quando estava frente a frente com Mailson já aos 30.

Imediatamente depois, por parte dos anfitriões, Rafael explorou o lado direito do ataque e, quando cruzou, contou com o corte parcial de Wires para a bola sobrar nos pés de Hernane Brocador. O camisa 9 bateu e viu o arqueiro Celismar fechar bem o ângulo.

CELISMAR E WIRES VIRAM DESTAQUES

No retorno do intervalo, o Leão da Ilha ainda apresentava dificuldades para elaborar jogadas ofensivas e, quando conseguiu oportunidades clarividentes, couberam ao goleiro do Vitória-PE, Celismar, e o zagueiro Wires serem os "salvadores" do time do interior pernambucano.

No primeiro, Patric soltou uma bomba defendida milagrosamente pelo arqueiro e, na outra, uma cabeçada do zagueiro Iago Maidana que encobriu Celismar teve o camisa 5 do time de Santo Antão tirando de cabeça com a bola praticamente em cima da linha.

TIROU O ZERO DO MARCADOR

Com 33 minutos, o atacante Marquinhos, aproveitando a zaga do Vitória-PE desarrumada após a perda de bola ofensiva, teve espaço para ajeitar o corpo e soltar o pé de fora da área onde Celismar tentou, mas dessa vez não alcançou a bola e as redes da Ilha do Retiro balançaram. 1 a 0 Sport.