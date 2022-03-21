Sport aumenta invencibilidade após saída de Gustavo Florentín

Após a saída do técnico Gustavo Florentín, o Sport embalou na temporada 2022 e acumula bons resultados dentro das quatro linhas.

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O último bom momento ocorreu no fim de semana, quando o Leão bateu o Floresta em casa e garantiu uma vaga no mata-mata da Copa do Nordeste.

Para entender o momento positivo basta se apegar aos números. Foram cinco jogos, com quatro vitórias. Entre os triunfos, o Leão tem o bom resultado diante do Náutico, nos Aflitos, quando venceu por 2 a 1.

Confira os resultados da invencibilidade:

Bahia 2 x 3 Sport

Salgueiro 1 x 1 Sport

Náutico 1 x 2 Sport

Íbis 0 x 4 Sport

Sport 3 x 0 Floresta