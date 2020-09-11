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futebol

Sport apresenta bom retrospecto no Allianz Parque

Em três partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Leão somou duas vitórias e perdeu apenas uma vez...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 16:52
Crédito: Cesar Greco/Flickr Palmeiras
No próximo domingo, o Sport visita o Palmeiras no Allianz Parque e tenta a sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão foi superado pelo Fortaleza e acabou com a pequena invencibilidade de duas vitórias consecutivas.Para o jogo deste fim de semana, o time de Jair Ventura conta com um excelente retrospecto na casa do Verdão, que foi inaugurada na temporada 2014, justamente diante do Leão.
Na ocasião, com gols de Patric, atualmente no elenco, e Ananias, o Sport derrotou o Palmeiras e carimbou a estreia na casa nova do Verdão.
O retorno ao Allianz Parque aconteceu em 2016, mas desta vez o Palmeiras levou a melhor. Com gols de Dudu e Tchê Tchê, o triunfo foi paulista por 2 a 1.
A última visita do Sport a casa palmeirense foi em 2018. Apesar do Verdão abrir o placar com Keno, o Leão mostrou poder de reação e venceu por 3 a 2.
Retrospecto
Palmeiras 0 x 2 Sport – 2014Palmeiras 2 x 1 Sport – 2016Palmeiras 2 x 3 Sport - 2018

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